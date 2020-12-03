График движения автобусов Сланцы – Псков изменится в дни новогодних праздников

В дни новогодних праздников будет изменён график движения автобусов по маршруту №2035 Сланцы – Псков. Об этом заблаговременно сообщает пассажирам сланцевский перевозчик ИП Сухов. Актуальное расписание на праздники приводит группа «Граждане Гдовского края»:
31 декабря⠀
Отправление из Сланцев⠀
05:00 (в Гдове – 05:50), следует через Псковскую областную больницу⠀
11:10 (в Гдове – 12:05)
Отправление из Пскова⠀
10:00 (в Гдове – 12:00)⠀
17:00 (в Гдове – 19:00)
1 января⠀
Отправление из Сланцев⠀
11:10 (в Гдове – 12:05)⠀
Отправление из Пскова⠀
17:00 (в Гдове – 19:00)
2 января⠀
Отправление из Сланцев⠀
06:00 (в Гдове – 06:50)⠀
11:00 (в Гдове – 12:05)
Отправление из Пскова⠀
10:00 (в Гдове – 12:00)⠀
17:00 (в Гдове – 19:00)
На маршруте Сланцы – Гдов через Смуравьёво-2 расписание рейсов в праздничные дни останется без изменений.
Планируйте поездки заранее, доброго вам пути!