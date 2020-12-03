АвтоМир / Общественный транспорт

График движения автобусов Сланцы – Псков изменится в дни новогодних праздников

В дни новогодних праздников будет изменён график движения автобусов по маршруту №2035 Сланцы – Псков. Об этом заблаговременно сообщает пассажирам сланцевский перевозчик ИП Сухов. Актуальное расписание на праздники приводит группа «Граждане Гдовского края»:

31 декабря⠀

Отправление из Сланцев⠀

05:00 (в Гдове – 05:50), следует через Псковскую областную больницу⠀

11:10 (в Гдове – 12:05)

Отправление из Пскова⠀

10:00 (в Гдове – 12:00)⠀

17:00 (в Гдове – 19:00)

1 января⠀

Отправление из Сланцев⠀

11:10 (в Гдове – 12:05)⠀

Отправление из Пскова⠀

17:00 (в Гдове – 19:00)

2 января⠀

Отправление из Сланцев⠀

06:00 (в Гдове – 06:50)⠀

11:00 (в Гдове – 12:05)

Отправление из Пскова⠀

10:00 (в Гдове – 12:00)⠀

17:00 (в Гдове – 19:00)

На маршруте Сланцы – Гдов через Смуравьёво-2 расписание рейсов в праздничные дни останется без изменений.

Планируйте поездки заранее, доброго вам пути!