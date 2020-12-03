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Возобновляются регулярные перевозки между Псковом и Петербургом через Гдов

В четверг, 17 декабря, возобновятся регулярные пассажирские перевозки между Псковом и Санкт-Петербургом через Гдов и Сланцы. На маршруте, закрытом этим летом государственным «Псковпассажиравтотрансом», теперь будет работать частный перевозчик – гдовский предприниматель, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» «ВКонтакте».

Фото: группа «Граждане Гдовского края» «ВКонтакте»

На этой неделе рейсы будут выполнены в четверг, пятницу и воскресенье, а дальше маршрут станет ежедневным. На линию пока что выходят не большие автобусы, а 18-местные «Мерседесы». До 15 января запланирована работа в тестовом режиме.

В салоне во время движения будет работать система обеззараживания воздуха – для снижения риска распространения вирусных заболеваний, а в январе будут установлены и камеры видеонаблюдения.



Расписание:

отправление из Пскова в 7:20 (то есть восстанавливается единственный ранний рейс из областного центра) с прибытием в Ямм в 8.20, в Гдов – в 9.30, в Сланцы – в 10.10. На конечный пункт – станцию метро «Московская» в Петербурге – транспорт будет приходить в 12.30.

отправление из Петербурга в 14.00 и не с автовокзала, а с остановки на Обводном канале, 46, – рядом со станцией метро «Обводный канал».

По словам перевозчика, несмотря на постоянный рост стоимости топлива, цены на билеты решено установить те же, что были в последние месяцы работы автобуса №944: проезд по всему маршруту обойдется пассажиру в 700 рублей, а от Петербурга до Гдова – 600. Из Пскова в Гдов поездка будет стоить 250 рублей.

Билеты будут продаваться на автовокзалах в Пскове и Гдове, но с учетом небольшой вместимости автобусов надежнее заранее бронировать места по телефону +7 (921) 001-55-89.