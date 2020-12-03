Возобновляются регулярные перевозки между Псковом и Петербургом через Гдов

В четверг, 17 декабря, возобновятся регулярные пассажирские перевозки между Псковом и Санкт-Петербургом через Гдов и Сланцы. На маршруте, закрытом этим летом государственным «Псковпассажиравтотрансом», теперь будет работать частный перевозчик – гдовский предприниматель, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» «ВКонтакте».
Фото: группа «Граждане Гдовского края» «ВКонтакте»
На этой неделе рейсы будут выполнены в четверг, пятницу и воскресенье, а дальше маршрут станет ежедневным. На линию пока что выходят не большие автобусы, а 18-местные «Мерседесы». До 15 января запланирована работа в тестовом режиме.
В салоне во время движения будет работать система обеззараживания воздуха – для снижения риска распространения вирусных заболеваний, а в январе будут установлены и камеры видеонаблюдения.
Расписание:
По словам перевозчика, несмотря на постоянный рост стоимости топлива, цены на билеты решено установить те же, что были в последние месяцы работы автобуса №944: проезд по всему маршруту обойдется пассажиру в 700 рублей, а от Петербурга до Гдова – 600. Из Пскова в Гдов поездка будет стоить 250 рублей.
Билеты будут продаваться на автовокзалах в Пскове и Гдове, но с учетом небольшой вместимости автобусов надежнее заранее бронировать места по телефону +7 (921) 001-55-89.