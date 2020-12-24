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Новые автобусы выехали на городские маршруты в Пскове

Новые автобусы выехали на городские маршруты в Пскове 1 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

«С сегодняшнего дня современные комфортабельные ЛиАЗы курсируют по городу. Выпустить на линии первую партию транспорта в кратчайшие сроки удалось благодаря оперативной и слаженной работе большой команды», - отметили в пресс-службе.

«Псковпассажиравтотранс» выразил отдельную благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за договоренность о поставке нового транспорта в регион, начальнику ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимиру Папорту и причастным сотрудникам ведомства за оперативную постановку транспорта на учет, компании «Криогаз» за возможность заправлять автобусы до введения в эксплуатацию новой газовой станции, начальнику городской колонны Александру Бабкову, механику Леониду Козыреву и всем водителям предприятия.

«Спасибо за новогодний подарок для псковичей!» - добавили в пресс-службе.