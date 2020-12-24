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Маршрут Псков - Санкт-Петербург через Гдов может быть снова закрыт

Восстановленный две недели назад пассажирский маршрут Псков - Санкт-Петербург через Гдов с 17 января может быть снова закрыт на неопределенное время. Об этом в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети ВКонтакте сообщили местные предприниматели - братья Свиридовы, которые взяли на себя обязательства по организации маршрута после того, как от него отказалось государственное предприятие «Псковпассажиравтотранс».



Фото: группа «Граждане Гдовского края», ВКонтакте

За две недели частный извозчик получил только убыток - свыше 50 тысяч рублей. «Возим по пять-шесть человек в день. В селе Ямм пассажиров почти никогда не бывает. Самая крупная выручка от продажи билетов была в воскресенье, 3 января - 4 тысячи рублей. А на заправку автобуса соляркой перед рейсом уходит 4,5 тысячи. И продажа билетов, посадка пассажиров на площадках псковского автовокзала и гдовской автостанции тоже не бесплатны. Это только самые прямые затраты, без учета эксплуатации автобуса и нашей работы», - поделился Борис Свиридов.

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По его признанию, у предпринимателей нет претензий к сотрудникам псковского автовокзала и гдовской автостанции. Только добрые слова и благодарность за их четкую и добросовестную работу, за хорошее отношение. И на пассажиров они не в обиде, что мало ездят. Такая сложилась обстановка.

«За тринадцать лет нашей с братом работы на маршрутах никогда не было такого малого количества пассажиров. Дачники поедут весной, а сейчас - всех по домам усадил коронавирус. Ни гостей, ни студентов, ни туристов. Но рейс нужен даже малому количеству людей, у которых возникает необходимость ехать в областной центр, в Петербург, Гдов, Сланцы. Это важная социальная задача. Без помощи областной администрации, без реальной поддержки мы с братом не справимся. Мы держим свое слово и идем навстречу людям. Обещали совершать ежедневные рейсы в тестовом режиме в течение месяца и выполняем их с 17 декабря. Несмотря на убытки. Но 17 января наше обещание заканчивается, и мы закроем движение по маршруту - на неопределенное время. Будет поддержка от губернатора - будем работать. По-другому не получается», - заключил Борис Свиридов.

До 17 января билеты на рейсы продаются в кассах автовокзала в Пскове и на гдовской автостанции. Также места можно заранее бронировать по телефону +7 (921) 001-55-89.