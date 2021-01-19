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Базу хранения старых автобусов создают в Острове

Базу хранения старых автобусов создают в Острове. Об этом сообщил руководитель ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Фото: Вадим Боченков

«Мы делаем базу хранения в Острове, - отметил он. - Туда отгоняем те автобусы, которые еще могут "дышать", могут работать. Мало ли что. Там они будут на консервации находиться».

Часть старой техники будут утилизировать и разбирать на запасные части. «Уже до такой степени "усталость металла", что старым автобусам небезопасно вообще выходить на линию», - добавил Юрий Киргинцев.