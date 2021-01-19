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В Псковпассажиравтотрансе назвали рентабельную цену за проезд в автобусе

Рентабельная цена за проезд в автобусе в Пскове составляет 27-30 рублей. Об этом сообщил руководитель ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Фото: Вадим Боченков

«Остались понятия "льготный проездной", "школьный проездной", "студенческий проездной", - напомнил он. - Во всех регионах страны – это льготная категория, за которую доплачивают деньги. У нас это не льготная категория. Если тариф установлен в 27 рублей, то школьники ездят по 8 рублей, студенты – по 8,50. Эту разницу не доплачивает никто. Соответственно, это потери».

Юрий Киргинцев назвал нормальной рентабельную цену в размере 27-30 рублей за проезд в автобусе в областном центре. «Больше даже повышать нельзя, потому что есть другие системы, которые могут "убить" общественный транспорт», - добавил он.