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АвтоМир / Общественный транспорт

В Псковпассажиравтотрансе назвали рентабельную цену за проезд в автобусе

19.01.2021 16:50|ПсковКомментариев: 0

Рентабельная цена за проезд в автобусе в Пскове составляет 27-30 рублей. Об этом сообщил руководитель ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Киргинцев в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Фото: Вадим Боченков

«Остались понятия "льготный проездной", "школьный проездной", "студенческий проездной", - напомнил он. - Во всех регионах страны – это льготная категория, за которую доплачивают деньги. У нас это не льготная категория. Если тариф установлен в 27 рублей, то школьники ездят по 8 рублей, студенты – по 8,50. Эту разницу не доплачивает никто. Соответственно, это потери».

Юрий Киргинцев назвал нормальной рентабельную цену в размере 27-30 рублей за проезд в автобусе в областном центре. «Больше даже повышать нельзя, потому что есть другие системы, которые могут "убить" общественный транспорт», - добавил он.

Теги: #Псковпассажиравтотранс #общественный транспорт #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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