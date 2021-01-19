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Заездные карманы для автобусов не будут делать на Октябрьском проспекте в Пскове

Заездные карманы для автобусов не будут делать на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков, отвечая на вопрос на сайте губернатора региона.

«Почему на Октябрьском проспекте нет заездных карманов для автобусов, предусмотренных СНиП?» - поинтересовался пскович.

Александр Братчиков пояснил, что возможность оборудования заездных карманов в районах исторической застройки, в частности, на Октябрьском проспекте, ограничена. «Исходя из необходимости сохранения удобных пешеходных и парковых зон, с учетом охранных требований и параметров улицы, устройство заездных карманов на Октябрьском проспекте не представляется целесообразным», - сказал глава администрации города.