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Борис Елкин ответил на вопросы великолучан о проблемах автобусного сообщения

В региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству поступает большое количество обращений с вопросом, когда же выйдут новые большие автобусы на территории города Великие Луки. Об этом в соцсети Instagram рассказал председатель комитета Борис Елкин.

Он отметил, что на этой неделе состоялось рабочее совещание с администрацией города, где были определены четыре основных маршрута, на которые возможно выпустить новые автобусы.

«В ближайшее время данные маршруты будут обследованы, и принято решение, на какой из них первым выйдут новые автобусы», - добавил Борис Елкин.

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Чиновник также отметил, что на этой неделе большое количество обращений поступало по вопросу автобусного сообщения по маршруту № 26 в Великих Луках.

«К сожалению, в связи со скоропостижной смертью перевозчика комитетом по транспорту в срочном порядке пришлось искать нового перевозчика, но количество его подвижного состава на 100% не удовлетворяет потребности граждан. Поэтому при формировании нового технического задания мы будем учитывать потребность граждан и искать того перевозчика, который сможет ее удовлетворить», - пояснил Борис Елкин.

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Поступали в комитет обращения от великолучан и по маршруту № 12, по которому в связи со множеством несостоявшихся конкурсных процедур перевозчик пока не найден.

«Ни один из перевозчиков не изъявил желания осуществлять перевозки по данному маршруту. Поэтому мы будем продолжать работу по его поиску. Также стоит отметить, что данный маршрут дублируется маршрутом № 26», - заключил Борис Елкин.