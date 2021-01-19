АвтоМир / Общественный транспорт

Новый автобусный маршрут Пскова свяжет улицу Юности с центром

В Пскове планируют новый автобусный маршрут, который свяжет улицу Юности с центром города, Октябрьским проспектом, улицей Ипподромной и Городской поликлиникой № 3. Улучшение транспортной доступности района «Запсковье» обсудили на личном приеме граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, первый заместитель председателя Комитета Ирина Иванова провела личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены вопросы улучшения транспортной доступности района «Запсковье» и улицы Юности.

В частности, обсуждение коснулось изменения схемы движения автобусного маршрута №30 «Рокоссовского - Юность». От имени жителей района заявительница обратилась в Комитет с просьбой пустить автобус №30 по улице Коммунальной. Таким образом, гражданам было бы легче добраться до социальных объектов, расположенных на этой магистрали: Перинатального центра, Детской областной клинической больницы, Псковской городской больницы и Городской поликлиники №2.

Еще один вопрос касался изменения схемы движения автобуса по маршруту № 11 «Вокзал - Архив». Предлагается осуществлять заезд автобуса с улицы Звездной на улицу Труда через остановку «Областная ГИБДД», с разворотом на кольце на улице Труда через остановки «Микрорайон № 12» (остановка «Лента») и «Звёздная улица» с выездом с проспекта Энтузиастов на улицу Труда и далее по существующей схеме движения.

В ходе встречи Ирина Иванова также рассказала о планах Комитета по запуску нового автобусного маршрута, который свяжет улицу Юности с центром города, Октябрьским проспектом, улицей Ипподромной и Городской поликлиникой № 3.

По результатам личного приема принято решение рассмотреть указанные вопросы на ближайшем заседании Общественного совета при Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.