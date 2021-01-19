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Псковичи снова просят пересмотреть маршрут автобуса № 30

Жители микрорайона №14 (Запсковье) снова просят пересмотреть маршрут автобуса № 30 в областном центре. Просьбу от их имени написала жительница города в группе «Убитые дороги Пскова» в социальной сети ВКонтакте.

Она напомнила, что в январе 2020 года состоялось голосование по поводу изменения маршрута № 30 с тем, чтобы автобус после остановки «Площадь Ленина» следовал далее по улице Максима Горького с выездом на Коммунальную и далее по маршруту №14 с остановками «Городская больница» и «Детская областная больница».

«Мотивирую это тем, что по Рижскому проспекту уже курсируют два автобуса с Запсковья: №25 и № 22. Кроме того, наш район разрастается, много семей с маленькими детьми, пожилых людей, инвалидов. Им очень трудно добираться до медучреждений с пересадками или с Рижского проспекта среди плохо освещенных дворов», - пояснила автор поста.

Но тогда это предложение не нашло согласованной поддержки.

«Я каждый день стою на остановке, работаю в медучреждении и слышу просьбы жителей все-таки изменить маршрут автобуса № 30 и пустить его по улице Коммунальной», - добавила псковичка.

Она также отметила, что 22 января 2021 года побывала в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, где ей пообещали вернуться к обсуждению этого вопроса в феврале.