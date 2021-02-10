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Законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников из автобусов принят во втором чтении

Законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников из автобусов приняла Госдума во втором чтении. Норма будет действовать в отношении несовершеннолетних без сопровождения, сообщил координатор партпроекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия»).

Изменения вносятся в Устав автотранспорта и городского наземного электрического транспорта и закрепляют действующие в регионах ограничения на федеральном уровне, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия».

«"Единая Россия" последовательно выступала за фиксацию в федеральном законодательстве допустимых мер воздействия в отношении несовершеннолетних безбилетников, следующих без сопровождения взрослых. Мы в рамках партпроекта "Безопасные дороги" первыми подняли эту тему и договорились с правительством о том, что оно вносит поправки в Госдуму, а "Единая Россия" берет на себя обеспечение их принятия», – отметил Владимир Афонский.

«Я поддерживаю инициативу, запрещающую высаживать из транспорта детей без билета. Этот законопроект направлен на безопасность детей. Ситуации бывают разные: ребенок, например, мог потерять проездной или деньги. И, если его высадят из автобуса зимой во время морозов, он может добираться пешком с риском для своего здоровья. При этом нормы закона не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми - при отказе от оплаты проезда они вместе должны будут выйти на ближайшей остановке», – сказал руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Виктор Антонов.

Напомним, «Единая Россия» неоднократно заявляла о том, что высадка несовершеннолетних безбилетников должна быть запрещена повсеместно. В ряде регионов в 2019 и 2020 году по инициативе партии были приняты соответствующие законы или регламенты, которые прямо запрещали высаживать детей из транспорта. Внимание к проблеме привлекла серия инцидентов, когда дети оказывались одни – нередко в темноте и на морозе – из-за того, что не имели возможности оплатить проезд.