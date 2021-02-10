АвтоМир / Общественный транспорт

«Ножками надо, ножками»: пскович попал под критику из-за жалобы на задержку автобуса

Мужчина пожаловался на долгое ожидание автобуса в Пскове. Свое сообщение он опубликовал в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Вадим Боченков

«Снова с маршрутом №4 проблемы: простоял на остановке 40 минут, если не больше», - рассказал он и пояснил, что на часах было 13.00. Пскович отметил, что насчитал за это время четыре автобуса №17, четыре - №2, четыре - №3, три - №14, один - №30 и три - №6.

«Вроде взрослый мужик, а разнылся-то», - ответил ему подписчик сообщества. Второй не исключил, что автор поста был слишком занят подсчетом и «проворонил четверку».

«Ножками надо, ножками! Хорошая погода, чего стоять 40 минут? За эти 40 минут полгорода прошел бы уже! Нытик-счетовод. Взял, позвонил в администрацию, изложил жалобу, но нет же, в VK проще ныть!» - продолжил другой житель областного центра.

А псковичка усомнилась в достоверности подсчетов автора. По ее словам, за такой промежуток времени не могло проехать три автобуса по маршруту №6.

«Город за час пешком пересечь можно. Я еще пойму, когда пожилые женщины жалуются, но когда мужики плакать начинают, то хочется "втащить леща" и сказать, чтобы не ныл», - отреагировал на жалобу еще один участник группы.