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АвтоМир / Общественный транспорт

Дети-инвалиды получат спецкарты для льготного проезда в псковских автобусах

24.02.2021 11:52|ПсковКомментариев: 1

Детям-инвалидам для льготного проезда в общественном транспорте в Псковской области будут выдавать именные пластиковые карты. Об этом сообщила первый заместитель председателя регионального комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соответствующие изменения, разработанные по обращению депутата областного Собрания Марины Борисенковой, внесут в государственную программу региона «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения».

«Дети-инвалиды имеют право на бесплатный проезд, - отметила Татьяна  Селиверстова. - В настоящий момент для того, чтобы этим правом воспользоваться, они предъявляют справку об установлении группы инвалидности и свидетельство о рождении - это неудобно для детей, поэтому предлагается изготовить пластик, который будет эти документы заменять».

По предварительным подсчетам, на изготовление таких карт потребуется 165 тысяч 120 рублей. 

Кроме того, указанную государственную программу привели в соответствие с законом об областном бюджете, добавила представитель областного комитета.

Теги: #псковское областное собрание #общественный транспорт #дети-инвалиды
Источник: Псковская Лента Новостей
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