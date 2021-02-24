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Изменилось расписание автобусов из Пскова в Корлы и Кривск

ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» сообщило об изменениях на двух пригородных маршрутах. Как сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте», в расписание маршрута №115 «Псков - Корлы» на рейсе 14.15 (от автовокзала) вводится заезд в деревню Тупы по рабочим учебным дням.

Из деревни Корлы автобус будет отправляться в учебные рабочие дни в 15.30, в каникулярные рабочие дни и всегда по выходным - в 15.20.

В расписании маршрута №129 «Псков - Кривск» время рейса на 9.10 изменится на 9.30 от автовокзала и 10.40 из Кривска на автовокзал.

Подробнее ознакомиться с расписанием можно на сайте https://www.pskovbus.ru, в разделе «Пригородные маршруты».