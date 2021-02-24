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Автобус из Пскова в Великие Луки станет ходить реже

Расписание движения автобуса по маршруту № 504 «Псков – Великие Луки» меняется в связи со снижением пассажиропотока. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С 9 марта автобус будет курсировать по маршруту только три раза в неделю: по понедельникам, пятницам и воскресеньям. От псковского автовокзала транспорт отправляется в 8:20, от автовокзала в Великих Луках - в 17:10.

Если в дальнейшем поток пассажиров снова увеличится, автобус может возобновить ежедневное движение в летний период, уточнили в профильном комитете.