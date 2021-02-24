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В России вступил в силу закон о запрете высаживать из транспорта детей без билетов

В России вступил в силу закон Минтранса, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения взрослых, за безбилетный проезд. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал соответствующие изменения в федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

«С сегодняшнего дня кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья. Ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда девочку 12 лет поздно вечером в 20-градусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться», - подчеркнул Вячеслав Володин.