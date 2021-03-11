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Автобусы большого класса в Великих Луках выйдут на маршрут №13

Вопрос запуска автобусов большого класса на городских маршрутах обсудили на рабочем совещании в администрации Великих Лук под руководством председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, работа проводится в связи с многочисленными обращениями граждан и по поручению губернатора Михаила Ведерникова.

По предложению администрации города рассмотрено четыре городских маршрута: №5 «Телецентр – Мясокомбинат», №7 «Райбольница – ул. Дружбы – Мебельный комбинат», №13 Б «Льнозавод – Льнокомбинат» и №13 «Райбольница – Льнозавод».

Комиссионное обследование указанных маршрутов показало, что не все из них подходят для запуска автобусов большого класса. Ряд предложенных маршрутов требует приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети, а также расширения существующих перекрестков.

В настоящее время запуск автобусов большой вместимости возможен только по маршруту №13 «Райбольница – Льнозавод». Для проведения торгов на перевозку пассажиров по этому маршруту идет подготовка технической документации. С этой целью от администрации Великих Лук получено предварительное расписание с интервалами движения автобусов. Планируется, как и раньше, осуществлять по 10 рейсов в каждую сторону ежедневно, интервалы движения автобусов останутся практически на прежнем уровне.

Отметим, что сейчас обслуживание пассажиров общественным транспортом на маршруте №13 осуществляется согласно государственному контракту, срок действия которого заканчивается 30 июня 2021 года.