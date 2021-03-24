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В России предложили сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет

В России предложили ввести единые бесплатные проездные для детей до 16 лет. Как пишет газета «Известия», такую законодательную инициативу намерен внести в Госдуму зампред комитета по образованию Максим Зайцев.

По его словам, в начале года парламент принял закон, запретивший высаживать из общественного транспорта безбилетных пассажиров, которым не исполнилось 16 лет, но логичнее было бы полностью освободить детей от оплаты проезда. В большинстве фракций Госдумы готовы инициативу Зайцева поддержать.

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Согласно документу, предлагается прописать нормы, по которым перевозка пассажиров в возрасте от семи до 16 лет должна будет осуществляться по бесплатному единому проездному документу с правом на совершение неограниченного количества поездок.

При этом часть экспертов не согласились с инициативой. Так, критически к предложению отнесся директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин. «Это абсолютный популизм, так называемые безадресные льготы, потому что разумная система социальной поддержки работает не по признаку возраста или вида деятельности, а основана на нуждаемости конкретных семей. В сотнях тысяч благополучных семей родители смогут заплатить за проезд своего ребенка», — сказал он и добавил, что принимать эту инициативу не нужно.