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В Госдуме одобрили поправки о штрафах за высадку детей-безбилетников

В Госдуме одобрили поправки «Единой России» о штрафах за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Их поддержали представители и других парламентских партий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Единой России».

Согласно предложенным в Кодекс об административных правонарушениях изменениям, за высадку детей до 16 лет из общественного транспорта водителей и кондукторов будут штрафовать на пять тысяч рублей, должностных лиц – на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Ответственность будет наступать за сам факт высадки ребенка.

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Напомним, ранее вступил в силу закон о запрете на высадку из общественного транспорта несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых. Он был разработан правительством по предложению «Единой России».