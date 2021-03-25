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Новый автобус связал Псков с Молдавией

ГППО «Псковавтотранс» объявил об открытии рейсов Санкт-Петербург — Днестровск со временем отправления от автовокзала Псков в 16.35. Об этом сообщает сайт государственного предприятия.

Стоимость проезда: до Смоленска — взрослый билет 950 руб., детский — 475 руб, багажный — 70 руб. До всех автовокзалов и автостанций Приднестровье цена взрослого билета — 6000 руб.,детского — 3000 руб., стоимость багажного билета — 300 руб.

Въезд разрешен: Лицам, имеющим второе гражданство (не РФ); Иностранным гражданам; Гражданам РФ имеющим родителей, детей, супругов — граждан страны пребывания (документальное подтверждение); Гражданам, едущим на лечение; Выезд по трудовому договору; Выезд в командировку.

Всем въезжающим и выезжающим гражданам необходимо при себе иметь отрицательный тест на covid-19 не старше 72 часов и полис медицинского страхования от covid-19.