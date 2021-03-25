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135 нарушений при перевозке пассажиров автобусами выявлено в Псковской области с начала года

135 нарушений требований законодательства при перевозке пассажиров автобусами выявлено в Псковской области с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Территориальном отделе государственного автодорожного надзора по Псковской области Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Для повышения безопасности автомобильных перевозок территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Псковской области в 2021 году, совместно с УГИБДД УМВД по Псковской области, при участии сотрудников комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, провел контрольные рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений законодательства со стороны хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров и иных лиц автобусами.

Проведен анализ мест концентрации нелегальных перевозчиков, пунктов их прибытия и отправления, а так же маршрутов движения автобусов в межрегиональном и междугороднем сообщении, которые могут быть использованы нелегальными перевозчиками. В рабочем порядке согласован график проведения контрольных мероприятий и актуализирована схема взаимодействия.

В 2021 году проведено 62 совместных с УГИБДД УМВД по Псковской области при участии сотрудников Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области и УГАН НОТБ по СЗФО Ространснадзора контрольных (надзорных) мероприятия. Осмотрено 250 транспортных средств в процессе их эксплуатации (автобусов). Всего по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выявлено 135 нарушений требований законодательства при перевозке пассажиров и иных лиц автобусами.

По итогам проведения контрольных (надзорных) мероприятий в феврале текущего года состоялось рабочее совещание, на котором был проведен анализ показателей эффективности совместной деятельности.

Установлено, что в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в 2021 году, выявлены, в том числе, такие нарушения как:

1. Отсутствуют сведения о факте проведения контроля технического состояния транспортного средства. Нарушены требования п. 2 ст. 20 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

2. Нарушения в использовании тахографов. Нарушены требования пп. д) п.8 Постановления Правительства РФ от 07.10.2020 N 1616 "О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами"(вместе с "Положением о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами");

3. Нарушение порядка организации посадки и высадки пассажиров. Нарушено требование статьи 19 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".