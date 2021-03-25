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Схема движения автобусов на садовые товарищества изменится в Пскове в апреле

Весеннее расписание и схема движения автобусов на садовые товарищества вводится с 17 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», изменения маршрутов связано с проведением дорожных работ и перекрытием улицы Л. Поземского.

Так, автобусы маршрутов №138 «Псков - Торошинка» и № 166 «Псков - Псковитянка» отправлением от улицы Рокоссовского следуют через мост А. Невского, затем по улице Чудской с поворотом на улицу Ижорского батальона до улицы Л. Поземского и далее по маршруту. Дополнительная остановка «ул. Коммунальная» (напротив «Макдональдс»). Упраздняются остановки «Улица Юбилейная», «Площадь Ленина», «Улица Александра Невского».

В обратном направлении автобусы, следующие до улицы Рокоссовского, с улицы Л. Поземского поворачивают на улицу Чудскую, через мост А. Невского по улице Юбилейной на улицу Коммунальную и далее по маршруту. Дополнительная остановка «Улица Чудская».

Автобусы маршрутов №138 «Псков - Торошинка» и № 166 «Псков - Псковитянка» отправлением от улицы Текстильной следуют без изменения схемы маршрута.