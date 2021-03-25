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Автобусы большого класса запустят на маршруте №13 в Великих Луках

Автобусы большой вместительности запустят по маршруту №13 в Великих Луках. Об этом сообщил руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в видеобращении к жителям региона, опубликованном на официальной Instagram-странице ведомства.

«Уже принято решение по запуску автобусов большого класса на территории города Великие Луки по 13-му маршруту. В рамках подготовительных работ рассматривалось более пяти маршрутов, но данные маршруты не подходят по транспорту эксплуатационному состоянию улично-дорожной сети города», - пояснил чиновник.

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Планируется, что маршрут №13 «Райбольница – Льнозавод», как и прежде, будет включать 10 рейсов в каждую сторону ежедневно, интервалы движения автобусов останутся практически на прежнем уровне.

Сейчас обслуживание пассажиров общественным транспортом на маршруте №13 осуществляется согласно государственному контракту, срок действия которого заканчивается 30 июня 2021 года.