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Речной электробус запустят в Псковской области

Речной электробус появится в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на пресс-конференции 14 апреля.

Он напомнил, что Псковский район недавно приобрел два муниципальных катера, которые будут ходить на Талабы. «Есть необходимость углубить русло реки и озера, чтобы суда могли ходить беспрепятственно. Ведем соответствующие переговоры с Минприроды», - рассказал глава региона.

В следующем году планируется заключить лизинговое соглашение на 80 млн рублей, в рамках которого будет приобретен «современный красивый речной электробус». «Он будет очень интересный, современный по примеру, как в Москве - с панорамными стеклами, и будет соединять все туристические точки», - добавил он Михаил Ведерников.

Он также сообщил, что в Толбице ведутся работы по строительству речного порта. Власти рассчитывают до конца лета завершить работы, и в следующем году.