←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
да-да уже встаю
в МРЭО Живая очередь
в чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров
вот кто всех дешевле
Правила замены масла
Какой автомобиль надежнее?
Почему нужно менять резину сейчас?
Как это? Кольца не будет?
Янушка Сейчас
Остановку? Да пусть переносят
Все ограничения движения
Новые штрафы Для псковичей
Автобус в новый район
Обязательно бахнем Но потом
ещё АвтоМир / Общественный транспорт 25.03.2021 14:010 Схема движения автобусов изменится в Пскове с 1 апреля 14.04.2021 12:280 Речной электробус запустят в Псковской области 12.04.2021 13:372 Вводится весеннее расписание движения автобусов в псковские садоводства 10.04.2021 12:560 Автобусы большого класса запустят на маршруте №13 в Великих Луках 10.04.2021 08:580 Схема движения автобусов на садовые товарищества изменится в Пскове в апреле 08.04.2021 15:0711 Третий за год остановочный павильон поменяли на улице Советской Армии в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

Речной электробус запустят в Псковской области

14.04.2021 12:28|ПсковКомментариев: 0

Речной электробус появится в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на пресс-конференции 14 апреля.

Он напомнил, что Псковский район недавно приобрел два муниципальных катера, которые будут ходить на Талабы. «Есть необходимость углубить русло реки и озера, чтобы суда могли ходить беспрепятственно. Ведем соответствующие переговоры с Минприроды», - рассказал глава региона.

В следующем году планируется заключить лизинговое соглашение на 80 млн рублей, в рамках которого будет приобретен «современный красивый речной электробус». «Он будет очень интересный, современный по примеру, как в Москве - с панорамными стеклами, и будет соединять все туристические точки», - добавил он Михаил Ведерников.

Он также сообщил, что в Толбице ведутся работы по строительству речного порта. Власти рассчитывают до конца лета завершить работы, и в следующем году.

Теги: #туризм #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Чего вы ждете от новой реформы техосмотра с марта?
В опросе приняло участие 1696 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
14.04.2021, 12:280 Речной электробус запустят в Псковской области 14.04.2021, 12:211 Дорогу на Самолву намерены привести в порядок за несколько лет 14.04.2021, 12:090 Движение транспорта перекроют на улице Свердлова в Пскове 16 апреля 14.04.2021, 09:431 Александр Братчиков проверил качество уборки улиц Пскова
14.04.2021, 08:157 Дороги в России планируют сделать высокоскоростными к 2030 году 13.04.2021, 18:530 Пассажирка пострадала в столкновении «БМВ» и «Шкоды» на парковке псковского торгового центра 13.04.2021, 17:356 Интерактив: Поездка в автобусе за 53 рубля вместо 27 13.04.2021, 17:231 Фотофакт: Опасный люк на улице Горького
13.04.2021, 17:000 В Пенсионном фонде рассказали, как получить доступ к льготной парковке для инвалидов 13.04.2021, 13:220 ‎Фура и «‎Киа» столкнулись на перекрестке Юбилейной и Коммунальной в Пскове 13.04.2021, 13:160 Переломы получил водитель «Форда» в результате ДТП под Великими Луками. ФОТО 13.04.2021, 11:500 Активные дорожные работы по нацпроекту ведутся на улице Инженерной в Пскове
13.04.2021, 11:240 «Форд» столкнулся с автобусом под Великими Луками, пострадал человек 13.04.2021, 10:513 Нестандартная манера вождения «Лады Приоры» в Пскове привлекла внимание полиции 13.04.2021, 09:230 Жительницу Бежаницкого района оштрафовали за поддельные водительские права 12.04.2021, 13:372 Вводится весеннее расписание движения автобусов в псковские садоводства
12.04.2021, 12:500 Дороги в трех районах Псковской области перекроют в связи с проведением ралли 12.04.2021, 12:230 Выпившего утром мотоциклиста из Невеля могут привлечь к ответственности 12.04.2021, 12:124 Три человека пострадали в ДТП с участием 17-летнего водителя в Псковском районе. ФОТО 12.04.2021, 10:080 Жителя Палкинского района могут лишить водительских прав из-за диагноза
12.04.2021, 09:150 Более 2 тысяч нарушений пресекли сотрудники псковской ГИБДД за неделю 11.04.2021, 21:520 «Фиат» и ВАЗ столкнулись на дороге Шимск – Великие Луки 11.04.2021, 19:261 Российским водителям грозят новые штрафы 11.04.2021, 11:250 Смертельное ДТП произошло на 28-м км дороги Цапелька – Струги Красные
11.04.2021, 10:050 Нетрезвые водители повторно задержаны в Дедовичах и Пыталово 10.04.2021, 13:590 Псковичам рассказали, куда жаловаться на разбитые грунтовые дороги 10.04.2021, 12:560 Автобусы большого класса запустят на маршруте №13 в Великих Луках 10.04.2021, 09:411 «Росавтодор» объявил конкурс на капитальный ремонт трассы Р-23 в Псковской области
10.04.2021, 08:580 Схема движения автобусов на садовые товарищества изменится в Пскове в апреле 09.04.2021, 19:040 «Шкода» и «Форд» столкнулись на Завеличье 09.04.2021, 18:500 В областной Госавтоинспекции напомнили о подаче заявлений через портал госуслуг 09.04.2021, 16:590 Центральную площадь в Гдове отремонтируют до конца весны
09.04.2021, 16:490 Около 5 километров дорог Палкинского района обновят на средства нацпроекта 09.04.2021, 15:010 Фотофакт: Ямочный ремонт на Набережной реки Великой 09.04.2021, 12:490 Ремонт улицы Трохина начался в Пскове 09.04.2021, 12:280 В ГИБДД просят велосипедистов отказаться от опасных маневров на дороге
09.04.2021, 09:590 Два автомобиля столкнулись в Великих Луках, пострадал человек 08.04.2021, 21:511 Псковская таможня информирует о реконструкции МАПП «Бурачки» 08.04.2021, 20:550 Водитель «Хонды» сбил юную велосипедистку на Индустриальной в Пскове 08.04.2021, 18:505 Почти 290 млн рублей направят на повышение безопасности на псковских дорогах
08.04.2021, 18:360 ВТБ начинает выдавать автокредиты самозанятым 08.04.2021, 16:320 Псковичей призывают соблюдать правила перевозки детей в автомобилях 08.04.2021, 15:300 Виновник ДТП в Бежаницком районе на год лишился водительских прав 08.04.2021, 15:150 Водитель «Фольксвагена» сбил ребенка в Великих Луках
08.04.2021, 15:0711 Третий за год остановочный павильон поменяли на улице Советской Армии в Пскове 08.04.2021, 14:520 Оштрафован водитель погрузчика, наехавшего на пешеходов в Пскове 08.04.2021, 12:232 Платные дороги Псковской области могут стать бесплатными в 2100 году 08.04.2021, 11:145 В чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров
08.04.2021, 10:530 На три недели закроют участок дороги Плотично – Кунья в связи с капремонтом 08.04.2021, 10:280 Прокуратура требует осветить остановки и пешеходные переходы в Новоржевском районе 08.04.2021, 09:500 Жителю Новосокольников грозит тюрьма за езду с поддельными правами 08.04.2021, 08:380 Российские таксисты рассказали о суевериях в поездках
07.04.2021, 19:330 Псковичей поблагодарили за создание условий для уборки городских улиц 07.04.2021, 19:050 Нетрезвый водитель насмерть сбил пенсионерку в Палкинском районе 07.04.2021, 18:420 Дополнительные поезда из Москвы в Псков будут курсировать в майские праздничные дни 07.04.2021, 17:391 Назван самый неудобный день недели для регистрации транспорта в Пскове
07.04.2021, 16:370 Процент сдающих с первого раза на права в Пскове не изменился с введением новых правил 07.04.2021, 16:290 Два автомобиля столкнулись на Завеличье 07.04.2021, 15:400 Суд отправил мотоциклиста из Куньи на принудительное лечение 07.04.2021, 15:263 Псковские таксисты и пассажиры недовольны переходом такси «Везет» в «Яндекс»
07.04.2021, 15:080 Госдума приняла поправки о штрафах за высадку детей из общественного транспорта 07.04.2021, 14:460 Около 11 млн рублей взыскали с псковских должников за пьяное вождение 07.04.2021, 13:570 Два пешехода пострадали в результате наезда мини-погрузчика в Пскове 07.04.2021, 12:390 Изменилось расписание автобуса «Псков - Павы»
07.04.2021, 12:270 На Рижском шоссе в Псковском районе сбит лось 07.04.2021, 12:050 Фотофакт: В Пскове появилась еще одна улица с односторонним движением 07.04.2021, 11:501 Инцидент с «высадкой» 8-летнего ребенка из автобуса в Пскове исчерпан 07.04.2021, 11:000 Дорожники вышли на ремонт трассы Дедовичи – Дно – Костыжицы
07.04.2021, 09:480 Прокуратура потребовала осветить улицу Строителей в Пушкинских Горах 07.04.2021, 08:060 В ФАС рассказали о причинах роста цен на топливо в России 06.04.2021, 18:010 Светофор на площади Ленина в Пскове не работает из-за ремонта в подвале 06.04.2021, 16:5932 Почему нам нужен бензин по 90 рублей за литр
06.04.2021, 13:040 Тротуары в деревне Писковичи капитально отремонтируют по нацпроекту 06.04.2021, 12:380 Улицы Пскова очистили от снега и обработали противогололедными материалами 06.04.2021, 12:110 Водителей просят убрать припаркованный транспорт с трех улиц на Завеличье 06.04.2021, 08:231 На площади Ленина в Пскове не работают светофоры
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.