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АвтоМир / Общественный транспорт

Проект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет внесен в Госдуму

27.05.2021 14:28|ПсковКомментариев: 0

Депутат ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект о предоставлении детям от 7 до 16 лет бесплатного проезда в городском общественном транспорте, по аналогии с уже существующим бесплатным проездом в нем детей до семи лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект закона подготовлен с целью уточнения условий перевозки детей и оплаты проезда, и вносит изменения в статьи 2 и 20 федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении гарантируется только детям до 7 лет. Вместе с тем, согласно внесенным в феврале этого года изменениям в действующее законодательство, «лицо, не достигшее возраста 16 лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего лица, не может быть высажено из транспортного средства, даже если не оплатило проезд или отказалось от оплаты проезда».

Разработчик законопроекта отмечает, что в настоящее время в российских регионах обеспечены различные льготы для проезда школьников, в том числе введены различные ученические проездные, социальные карты, предоставляющие скидки на проезд в городском общественном транспорте. В случае отсутствия специальных проездных документов, подтверждающих право льготного проезда, родители школьников вынуждены оплачивать проезд детей в полном размере.

«Вместе с тем, учитывая, что теперь федеральным законом фактически допускается ситуация проезда лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, без оплаты, то настоящим законопроектом предлагается установить, что перевозка пассажиров в возрасте от 7 до 16 лет осуществляется по бесплатному единому проездному документу, который предоставляет право на совершение неограниченного количества поездок», - говорится в пояснительной записке.

Таким образом, в случае принятия законопроекта детям от 7 до 16 лет будет гарантирован бесплатный проезд в городском общественном транспорте, говорится в пояснении.

По мнению депутата, принятие законопроекта позволит усовершенствовать правоприменительную практику и не допустить ситуации нарушения проверки условий проезда детей.

Теги: #ЛДПР #дети #общественный транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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