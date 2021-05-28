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В Троицу пустят дополнительные автобусы на псковские кладбища

Дополнительные автобусы будут ездить на кладбища в Пскове 19 и 20 июня, в Троицу. Об этом сообщает пресс-служба ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В эти организовано дополнительное движение автобусов по маршруту «площадь Ленина – Орлецы-2» в период с 9.00 до15.00, с интервалом движения 30 минут. Стоимость проезда – 27 рублей. Транспортные карты недействительны.

Также в пресс-службе транспортного предприятия сообщили, что 19 июня расписание автобусов в садоводческие товарищества организуют по расписанию субботы, заезды в сады «Черские» и «Ветеран» - аналогично, а 20 июня - по расписанию воскресенья.

Планируется предусмотреть дополнительные заезды автобуса маршрута № 9 на кладбище «Крестовское». От вокзала автобус будет отправляться в 10.10, 11.13, 12.43, обратно - в 12.12, 13.20, 14.21.