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Автобусы большого класса начнут курсировать в Великих Луках с 1 июля

Городские автобусы большого класса начнут курсировать в Великих Луках 1 июля. Новая техника выйдет на маршрут №13 «Райбольница - Льнозавод» для улучшения качества обслуживания населения общественным транспортом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В пассажирских перевозках задействуют низкопольные МАЗы. Транспортное средство позволяет перевозить маломобильных пассажиров-колясочников. Пассажировместимость составляет 96 человек, посадочных мест из них - 30. Двигатель автобуса работает на дизельном топливе и соответствует экологическому классу ЕВРО-5. Машина оснащена системой ABS, тахографом, аппаратурой спутниковой навигации и устройством для вызова экстренных служб (ГЛОНАСС), системой видеонаблюдения, а также электронной системой информирования пассажиров, которая включает в себя звуковое и визуализационное информирование о маршруте следования.

Большие автобусы будут ходить в наиболее востребованные пассажирами утренние часы: отправление от остановки «Райбольница» в 6:30, 7:10, 8:00, 9:00 и 9:55, а от остановки «Льнозавод» - в 7:10, 8:00, 9:00, 9:55 (до драмтеатра) и 10:50.

В часы с наименьшим пассажиропотоком (дневные и вечерние рейсы) перевозка пассажиров по маршруту №13 будет осуществляться автобусами ГАЗ City или ПАЗ Вектор NEXT по следующему расписанию: отправление от остановки «Райбольница» в 11:15, 13:00, 14:50, 16:40, 18:30; отправление от остановки «Льнозавод» в 12:00, 13:55, 15:45, 17:35, 19:20.

Новые автобусы поступили в Псковскую область в 2020 году по договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и куратора региона, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. В общей сложности псковская область закупила 249 автобусов. На эти цели из резервного фонда Правительства РФ поступило 1,2 млрд рублей.