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В Великие Луки вернулся пассажирский транспорт большого класса

1 июля в Великих Луках состоялся запуск автобусов большого класса. Как сообщает в инстаграм-аккаунте комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, городской общественный транспорт вернулся на улицы города после 15-летнего перерыва по многочисленным просьбам великолучан.

Новые низкопольные МАЗы на 96 пассажиров вышли на маршрут N13 «Райбольница - Льнозавод». Это направление было отобрано из 5 маршрутов по итогам комплексного обследования пассажиропотока и состояния улично-дорожной сети.

Протяженность маршрута - 22 км, он проходит через центр города и имеет более 20 остановок в каждом направлении.

Большие автобусы будут ходить в утренние часы-пик. В дневное и вечернее время, когда пассажиропоток снижается, МАЗы заменят автобусы малого или среднего класса: низкопольные «Газели City» либо «ПАЗы Вектор Next.»

Стоимость проезда 24 рубля. Оплата наличными.

Добавим, до этого в Великих Луках использовались автобусы только малого и среднего класса.