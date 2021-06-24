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Опубликован график движения автобусов в Усвятах в день 1000-летия поселка

Администрация Усвятского района опубликовала график движения автобусов 31 июля — в день празднования 1000-летия со дня первого упоминания Усвят в летописи. Информация размещена в группе администрации в социальной сети «ВКонтакте»

Расписание движения автобусов:

1. Маршрут движения: Усвяты, улица 25 Октября, 47А, парковка у кафе «Ануш» – Усвяты, Юрьевы Горы – Усвяты, улица 25 Октября, 47А, парковка у кафе «Ануш». Время: 16.00 – 20.00. Выезд автобусов от Усвят каждые 5 минут (автобусы – 10 единиц, курсируют постоянно);



2. Маршрут движения: Усвяты, улица 25 Октября, 47А, парковка у кафе «Ануш» – Усвяты, Юрьевы Горы – Усвяты, улица 25 Октября, 47А, парковка у кафе «Ануш». Время: 20.00 – 22.00 (автобусы – 5 единиц; дежурные автобусы по мере необходимости);



3. Маршрут движения: Усвяты, Юрьевы Горы – Усвяты, 25 Октября, 47А, парковка у кафе «Ануш» – Усвяты, Юрьевы Горы

Время: 20.00 – 22.00 (автобусы – 5 единиц; дежурные автобусы по мере необходимости);



4. Маршрут движения: Усвяты, Юрьевы Горы – Усвяты, улица 25 Октября, 47А, парковка у кафе «Ануш» – Усвяты, Юрьевы Горы.

Время: 22.00 – 23.00. Выезд автобусов от Усвят (Юрьевы Горы) каждые 5 минут (автобусы – 10 единиц, курсируют постоянно).