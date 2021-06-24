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АвтоМир / Общественный транспорт

Пассажиры автобуса «Псков-Геленджик» провели ночь на трассе в Ростовской области

11.08.2021 21:58|ПсковКомментариев: 0

Автобус «Псков-Геленджик» сломался в Ростовской области. Как сообщила пресс-служба УМВД по Ростовской области, местные автоинспекторы помогли пассажирам автобуса на ночной трассе.

Вечером 10 августа на 846 км автодороги М-4 «Дон» в ходе патрулирования инспекторы Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД № 2 ГУ МВД России по Ростовской области старшие лейтенанты полиции Игорь Феденков и Сергей Максимчук увидели стоящий на проезжей части пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Псков-Геленджик». Полицейские остановились и выяснили, что в транспортном средстве произошла поломка и устранить ее на месте не удалось. Пассажиры автобуса, среди которых были маленькие дети, остались посреди трассы без питания и воды.

Стражи порядка помогли пассажирами, следовавшим на отдых. Инспекторы ДПС останавливали попутные рейсовые автобусы и просили взять на свободные места пассажиров сломавшегося транспорта.

Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка все пассажиры продолжили путь к морю. Инспекторы оказали помощь в перемещении неисправного транспорта на станцию технического обслуживания.

Теги: #ГИБДД #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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