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Низкопольные автобусы запустят на пригородных рейсах в Псковской области

Разработать и утвердить алгоритм подачи низкопольных автобусов на пригородных рейсах в Псковской области поручил заместитель губернатора региона Василий Осипов во время выездного совещания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел выездное совещание по вопросам практического использования городского и пригородного транспорта маломобильными группами населения. В мероприятии приняли участие председатель Псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федор Постнов, и. о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Владимир Ревазов и заместитель председателя Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Эдуард Малин.

В ходе встречи участники обсудили ряд вопросов, в том числе использование пандусов в общественном транспорте, а также провели эксперимент по практическому использованию подобного оборудования. Участники договорились о развитии взаимодействия. Например, о проведении ряда обучающих семинаров под руководством Федора Постнова для персонала ГППО «Псковпассажиравтотранс» по вопросам оказания помощи людям с ограниченными возможностями при погрузке и выгрузке из автобуса.

Вице-губернатор также поручил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславу Стармолотову разработать и утвердить алгоритм подачи низкопольных автобусов на пригородных рейсах в целях обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения, а и. п. главы администрации города Пскова Борису Елкину обеспечить расположение расписания на автобусных павильонах в Пскове для удобства прочтения инвалидами-колясочниками.