АвтоМир / Общественный транспорт

Псковичам предлагают сделать свой путь на работу более выгодным

Сделайте свой путь на работу более выгодным. Оплачивая проезд в общественном транспорте картой Visa Сургутнефтегазбанка*, вы автоматически становитесь участником розыгрыша денежных призов до 100 000 рублей.

Оплачивайте проезд в общественном транспорте на турникете или платежном терминале картой Visa СНГБ в период с 15 августа по 30 сентября.

Участвуйте в розыгрыше призов:

15 000 призов по 1000 рублей**,

главный приз: 100 000 рублей.

Приезжайте на работу с отличным настроением и повышайте шанс своего выигрыша с каждой поездкой.

* В акции не принимают участие корпоративные и бизнес-карты.

** Каждый участник акции имеет право на получение не более четырех призов по 1000 рублей.

Сроки проведения акции: с 15 августа 2021 года по 30 октября 2021 года включительно. Организатор акции: ООО «Прогрешен» (ОГРН 1087746798370). Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, специальных предложениях акции, их количестве, сроках, месте и порядке их получения – на сайте www.visa.com.ru/pay-with-visa/visa-transit. Корпорация «Виза Интернешнл Сервис Ассосиэйшн» (Visa International Service Association) (США).

Источник: Сургутнефтегазбанк