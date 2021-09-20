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Маломобильные псковичи могут заказать подачу низкопольного автобуса на пригородный рейс

Маломобильные граждане города Пскова могут заказать подачу низкопольного автобуса на пригородный рейс. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В «Псковпассажиравтотрансе» разработали и утвердили алгоритм подачи низкопольных автобусов на действующих пригородных автобусных маршрутах. Для этого маломобильный гражданин должен не позднее чем за один рабочий день до планируемой поездки подать заявку в отдел эксплуатации ГППО «Псковпассажиравтотранс». Сделать это можно двумя способами: по телефону +7(8112) 690-653 или электронной почте: pskbus-info@yandex.ru.

Отдел эксплуатации устанавливает возможность подачи на заявленный рейс низкопольного автобуса, оборудованного откидным пандусом, сообщает об этом заявителю до 17:00 дня подачи заявки, а затем заносит соответствующую отметку в журнал нарядов для диспетчера по организации движения загородной колонны.