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Стоимость проезда и расписание автобуса «Псков - Паклино» изменится с 1 октября

С 1 октября изменится тариф на перевозку и расписание движения автобуса маршрута №161 «Псков - Паклино». Об этом сообщает ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Автобус будет следовать по городу в прямом направлении с остановками: Рокоссовского (дачи), Юбилейная, Петровская, Детский парк, Гагарина, 17 школа, Пчеловод, Мелиоратор, Трохина, Тетерино, Паклино. В обратном направлении: Паклино, Тетерино, Трохина, Мелиоратор, Пчеловод, 17 школа, Виадук (по требованию), Гагарина, Летний сад, площадь Ленина, Петровская (по требованию), магазин Маяк (по требованию), Юбилейная (по требованию), Торговый дом (по требованию), Печорская (по требованию), Рокоссовского.

Тариф на перевозку пассажиров по городу составляет 25 рублей. Льготы действительны. Стоимость провоза багажа по городу 25 рублей, в пригородном транспорте – 12 рублей, городские проездные недействительны.