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Появился регулярный автобусный маршрут Петербург - Псков - Невель - Смоленск

Автобусный перевозчик Ecolines запустил регулярный маршрут Санкт-Петербург - Псков - Невель - Смоленск, сообщил «Интерфаксу» представитель компании Андрей Волков.



«Перерегистрировали маршрут Санкт-Петербург - Смоленск. По просьбам клиентов расширяем маршрутную сеть и добавляем в нее еще два города: Псков и Невель», - сказал он.



Автобусы будут ежедневно отправляться с автовокзала Петербурга в 19.00 и приезжать в конечную точку маршрута в Смоленске в 6.15. Обратный автобус будет ежедневно отъезжать в 19.30 и прибывать в Петербург в 6.45.



Ранее автобусы курсировали между Петербургом и Смоленском без остановок.



Открываемый маршрут станет частью общей системы автобусных линий Ecolines, объединяющей более 250 городов в 19 странах.