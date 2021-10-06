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Из-за нехватки водителей несколько раз отменяли рейсы по маршруту Великие Луки - Троица

Рейсы по маршруту Великие Луки - Троица несколько раз отменяли из-за нехватки водителей. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, отвечая на жалобу женщины на сайте губернатора.

Фото: pixabay.com

«Я бы хотела выразить свое недовольство по поводу рейсового автобуса, который идет по маршруту Великие Луки - Троица! Я живу в деревне и у меня маленькие дети, и как я должна добираться до города, если автобус вообще не пускают? Можно, пожалуйста, как-то с этим разобраться? Невозможно это терпеть... И школьники добираются до школы на школьном автобусе, и при этом опаздывают на уроки! Очень надеюсь на вашу помощь!» - написала местная жительница.

В ответ на это Станислав Стармолотов заметил, что, по информации руководителя ГППО «Славяне», в сентябре действительно периодически отменяли рейсы по указанному маршруту из-за нехватки водительского состава, которая, по его словам, прежде всего, вызвана высокой сезонной заболеваемостью.

«Начиная с 1 октября ситуация стабилизирована, движение по маршруту №132 Великие Луки - Троица осуществляется в полном объеме в соответствии с расписанием. ГП ПО "Славяне" приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства», - добавил и. о. председателя профильного комитета.