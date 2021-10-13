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Коллективу предприятия «Псковпассажиравтотранс» представили нового директора

Новый руководитель «Псковпассажиравтотранса» Юрий Михайлов заявил, что дверь его кабинета всегда открыта для работников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Многих знаю, с остальными познакомимся», - сказал Юрий Михайлов во время встречи с коллективом сегодня, 13 октября.

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«Команда сильная, никаких перемен глобальных не будет. Будем идти тем же путем», - коротко обозначил основные направления работы новый директор. Он добавил, что чуть позже он соберет совещание с руководством отделов.