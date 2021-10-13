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Псковичам объяснили причину срыва автобусных рейсов по маршруту №1

Исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора, объяснил причину срыва автобусных рейсов по маршруту №1.

Псковичка пожаловалась, что второй раз за месяц автобус №1 не выходил на рейс утром в 7.47 на остановку «Мясокомбинат» в сторону центра. «Получается промежуток между рейсами 30 минут. И это в утреннее время, в самый пик. В 8.02 приходит битком набитая "маленькая единица". За это время проходит 4 коммерческих автобуса. Поясните пожалуйста, что происходит? Почему людей не информируют об изменении расписания?» - поинтересовалась женщина.

«Срывы рейсов по маршруту № 1 "Снятная Гора – Вокзал" обусловлены отсутствием необходимого количества водителей и кондукторов для обслуживания большей части маршрутов городского общественного транспорта. По маршруту № 1 отмены рейсов носили разовый характер. В дни отсутствия автобуса на маршруте на сайте перевозчика ГППО "Псковпассажиравтотранс" производилась соответствующая коррекция расписания», - рассказал Станислав Стармолотов.

В настоящее время в связи с уменьшением количества рейсов на садоводческие товарищества, маршрут № 1 «Снятная Гора – Вокзал» обслуживается полным составом автобусов, отметил он. «Рейсы на 07:47 от остановки "Мясокомбинат" выполняются в соответствии с установленным расписанием. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области приносит извинения за доставленные неудобства», - добавил и.о. председателя областного комитета.

Кроме того, Станислав Стармолотов ответил на обращение псковички, которая попросила увеличить частоту автобусных рейсов по маршруту №30.