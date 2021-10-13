Псковичам объяснили причину срыва автобусных рейсов по маршруту №1

Исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора, объяснил причину срыва автобусных рейсов по маршруту №1.
Псковичка пожаловалась, что второй раз за месяц автобус №1 не выходил на рейс утром в 7.47 на остановку «Мясокомбинат» в сторону центра. «Получается промежуток между рейсами 30 минут. И это в утреннее время, в самый пик. В 8.02 приходит битком набитая "маленькая единица". За это время проходит 4 коммерческих автобуса. Поясните пожалуйста, что происходит? Почему людей не информируют об изменении расписания?» - поинтересовалась женщина.
«Срывы рейсов по маршруту № 1 "Снятная Гора – Вокзал" обусловлены отсутствием необходимого количества водителей и кондукторов для обслуживания большей части маршрутов городского общественного транспорта. По маршруту № 1 отмены рейсов носили разовый характер. В дни отсутствия автобуса на маршруте на сайте перевозчика ГППО "Псковпассажиравтотранс" производилась соответствующая коррекция расписания», - рассказал Станислав Стармолотов.
В настоящее время в связи с уменьшением количества рейсов на садоводческие товарищества, маршрут № 1 «Снятная Гора – Вокзал» обслуживается полным составом автобусов, отметил он. «Рейсы на 07:47 от остановки "Мясокомбинат" выполняются в соответствии с установленным расписанием. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области приносит извинения за доставленные неудобства», - добавил и.о. председателя областного комитета.
Кроме того, Станислав Стармолотов ответил на обращение псковички, которая попросила увеличить частоту автобусных рейсов по маршруту №30.
«В настоящее время маршрут № 30 "ул. Рокоссовского – ул. Юности" обслуживается тремя автобусами большого класса, вместимостью до 120 пассажиров. Расписание, опубликованное на сайте ГППО "Псковпассажиравтотранс" и размещенное на остановках полностью соответствует планируемому. Фактическое движение автобусов по маршруту с учетом текущей дорожной обстановки (пробки, ремонты дорог, перекрытия движения транспорта) не всегда соответствует заявленному расписанию. Интервал движения автобусов на маршруте № 30 составляет 16-33 минуты. Увеличить количество автобусов на линии в настоящее время, к сожалению, не представляется возможным в связи с крайним дефицитом кондукторов и водителей на предприятии. В целях разрешения нехватки кадров комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области принял все возможные меры по поиску сотрудников на вакантные должности кондукторов и водителей на предприятии», - подчеркнул и.о. председателя регионального комитета.