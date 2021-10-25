АвтоМир / Общественный транспорт

Льготные проездные для учащихся прекратят действовать в Псковской области с 25 октября

С 25 октября по 7 ноября приостанавливается действие льготных годовых проездных билетов учащихся, а также месячных абонементов транспортных карт школьников и студентов на октябрь. Последние будут действовать дополнительно с 8 до 14 ноября, сообщили в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Такое решение принято в соответствии с указом губернатора области о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Стоимость месячного абонемента на проезд по транспортной карте школьника с 15 ноября по 30 ноября будет составлять 400 рублей, на проезд по транспортной карте студента - 425 рублей.

«Приобретение льготных абонементов на проезд школьников и студентов с 15 ноября по 30 ноября будет доступно с 10 ноября по 20 ноября», - отметили в «Псковпассажиравтотрансе».