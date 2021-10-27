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В Госдуме предложили ввести скидку на общественный транспорт для привившихся

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять скидку 50% на общественный транспорт прошедшим вакцинацию. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В обращении парламентарий отметил, что на фоне нового обострения ситуации с распространением коронавируса в России на федеральном уровне было принято решение об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.

Одновременно с этим, как он напомнил, властями субъектов Российской Федерации были приняты решения об ограничении работы ряда коммерческих и государственных предприятий и учреждений, а в некоторых случаях были приняты решения о приостановке работы муниципальных предприятий общественного транспорта.

В то же время федеральные и региональные власти продолжают выработку и реализацию мер поддержки граждан в целях стимулирования прохождения процедуры вакцинации.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации», — говорится в тексте обращения.

По мнению Власова, данная льгота «могла бы стать существенным материальным стимулом» для десятков миллионов граждан, которые непосредственно и регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков, а также способствовала бы снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте.