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С 13 ноября дачные автобусы из Пскова будут ездить по зимнему расписанию

«Псковпассажиравтотранс» с 13 ноября переходит на зимнее расписание движения автобусов на садоводческие товарищества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Автобус, следующий по маршруту №138 (Псков - Торошинка) от остановки на улице Рокоссовского, будет двигаться по Рижскому проспекту через площадь Ленина.

Автобус №8а (площадь Ленина - Пристань) будет отправляться от вокзала в 10.00 и 15.35, от площади Ленина - в 7.56, 10.14, 15.49 и 16.53. В город с Пристани автобус будет выезжать в 8.26 (рейс до вокзала), 10.42, 16.22 и 17.23 (рейсы до вокзала).

Подробнее с расписанием можно ознакомиться ниже:

Расписание начнет действовать с 13 ноября