Еще пять рейсов отменили в Дедовичском районе из-за болезни водителей

Водитель получил травмы при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе

Красногородца отправили на обязательные работы за повторное нетрезвое вождение

Новые опорные части устанавливают на путепроводе в составе трассы Р-23 под Невелем

Водитель пострадал в ДТП в Великолукском районе

Мужчина пострадал при падении с мотоцикла на Рижском проспекте в Пскове

4 копейки определили подрядчика по 150-миллионому контракту на ремонт улицы Труда в Пскове

Цены на автомобили в России могут вырасти еще на 5%

ГИБДД усиливает работу на дорогах в Псковской области в нерабочие дни