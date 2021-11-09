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Автобусы для обслуживания удаленных школьных маршрутов поступили в Псковскую область

Партия школьных автобусов, предназначенных для перевозки учителей и детей, проживающих в сельской местности, поступила в Псковскую область. Поставку транспорта в регион обеспечило министерство промышленности и торговли РФ. Средства на эти цели были выделены из резервного фонда правительства РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

30 автобусов на базе ПАЗ и «Газель Некст» отправятся на регулярные пригородные и межмуниципальные маршруты для перевозки школьников и учителей в Пскове, Великих Луках, Островском, Печорском, Опочецком, Бежаницком, Пушкиногорском, Плюсском, Стругокрасненский, Гдовском, Новоржевском, Пыталовском и Локнянском районах. При этом один из автобусов поступит в Центр специального образования №2, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень муниципалитетов и образовательных учреждений, на базе которых будет функционировать поступивший транспорт, сформирован в соответствии с потребностью в нем районов, отметили в комитете по образованию Псковской области.

В администрации напомнили, обновление парка школьных автобусов в регионах — одно из поручений президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному Собранию. В 2021 году на эти цели предусмотрено почти 10 млрд рублей. Этих средств хватит на покупку более 4,1 тысячи новых машин.