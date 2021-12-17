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В ряде городов Псковской области изменится стоимость проезда в автобусах

Стоимость перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах нескольких населенных пунктов Псковской области изменится с 1 января. Об этом сообщает пресс-служба ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Изменения коснутся перевозок по маршрутам в границах поселков Бежаницы, Дедовичи, Струги Красные, городов Дно, Опочки, Острова, Печоры, Порхова, Пустошки и Себежа. Стоимость одной поездки за наличный и безналичный расчет будет составлять 25 рублей, уточняется в сообщении.

Такое решение приняли в соответствии с приказом комитета по тарифам и энергетики Псковской области.