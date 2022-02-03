В Пскове изменится схема движения городских и пригородных автобусов 19 февраля

В Пскове изменится схема движения автобусов городских и пригородных маршрутов 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».
Изменение схемы движения автобусов городских и пригородных маршрутов 19 февраля
Такое решение связано с перекрытием для движения автотранспорта участка Рижского проспекта от улицы Печорской до улицы Рокоссовского. Движение перекроют из-за демонтажа рекламных конструкций, который состоится 19 февраля с 10:00 до 16:00.
При движении от цента города объезд будет организован по улице Печорской. Вводится дополнительная остановка перед поворотом на улицу Печорскую. Остановка «Телецентр» упраздняется.
При движении к центру города объезд организуют по улице Рокоссовского, далее по улице Коммунальной.