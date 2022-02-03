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Маршрут автобуса «Псков – Середка» изменится на время реконструкции Троицкого моста

Маршрут автобуса №357 «Псков – Середка» изменится на время реконструкции Советского моста в Пскове. Как сообщили в ООО «Автэкс», с 1 марта закрывается движение автотранспорта по Троицкому мосту и участку улицы Леона Поземского от улицы Герцена до улицы Милицейской.

В связи с этим на маршруте №357 «Псков - Середка» вносятся следующие изменения в схему движения: отправка с площади Ленина через улицу Коммунальная, по мосту Александра Невского и далее согласно маршруту.

В обратном направлении: до улицы Леона Поземского через мост Александра Невского, далее через улицу Юбилейную по Рижскому проспекту до площади Ленина.