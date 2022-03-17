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В регионах просят заморозить стоимость проезда в транспорте

Общероссийское объединение пассажиров попросило премьер-министра России Михаила Мишустина рекомендовать главам субъектов заморозить цены на проезд в общественном транспорте на шесть месяцев. Такую меру общественники объяснили необходимостью поддержать граждан в сложной экономической ситуации, следует из письма председателя организации Ильи Зотова.

В пресс-службе правительства сказали, что получили письмо, и добавили, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. Инициативу также направили полномочным представителям президента России во всех восьми федеральных округах, сообщили в ООП, пишет газета «Известия».

В ряде городов России в этом году уже начали повышать цены на проезд или анонсировали такие планы, указал Илья Зотов. Компании ссылаются на рост себестоимости поездок из-за удорожания запчастей для автобусов.