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За сохранение автостанции «Старый Изборск» за два дня собрали 435 подписей

Жители Изборска за два дня собрали 435 подписей за сохранение автостанции «Старый Изборск» в Печорском районе. Соответствующее обращение с подписными листами передали в правительство Псковской области. Об этом на сайте губернатора сообщил местный житель.

Фото: Юрий Банников

По его словам, наличие автостанции имеет большое значение для местных жителей и приезжих гостей: «Здесь можно укрыться в некомфортную погоду. Ученики Изборского лицея в холодную и сырую погоду ожидают рейсовый автобус, находясь в теплом, уютном помещении. Туристам предоставляется возможность приобретения билетов на определённые рейсы, существует предварительная продажа билетов на рейсы из различных населённых пунктов, не только от Изборска. Кассир автостанции всегда даёт исчерпывающую информацию о расписании, задержках рейсов, помогает приезжим подобрать удобные маршруты, скоординировать по времени».

«Считаем возможным и даже необходимым индивидуальные дотации из областного бюджета для обеспечения бесперебойного функционирования изборского автопавильона», - добавил мужчина.

Ранее сообщалось, что автостанцию «Старый Изборск» в Печорском районе закрывают из-за её убыточности.