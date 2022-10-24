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«Псковпассажиравтотрансу» не хватает подвижного состава - дорожный комитет

Государственное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» испытывает нехватку подвижного состава. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«Ежедневно на городские маршруты выходит 78 автобусов. Увеличить их количество в настоящее время не представляется возможным ввиду нехватки подвижного состава», - сообщили в профильном комитете.

Там также отметили, что на сегодняшний день штат кондукторов и водителей укомплектован на 70%. «Указанный дефицит кадров не оказывает влияние на количество выполняемых рейсов. ГППО "Псковпассажиравтотранс" принимаются все возможные меры по укомплектации штата кондукторов и водителей», - добавили в дорожном комитете.