Льготный проезд студентов на междугородних маршрутах возобновил «Псковпассажиравтотранс»

Псковские студенты смогут воспользоваться льготами при оплате проезда на междугородних маршрутах. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству / Telegram
«Принято решение о снятии ограничений на предоставление льгот для студентов по оплате проезда на междугородних маршрутах, обслуживаемых предприятием ГППО "Псковпассажиравтотранс"», – говорится в сообщении.
Ранее предприятие заявило о приостановлении предоставления скидки на проезд по причине сложного финансово-экономического состояния.